В Ленобласти под колесами поезда погиб пенсионер, ушедший в лес за клюквой

Мужчина решил сократить путь и начал переходить ж/д в неположенном месте.

Во вторник, 15 сентября, в дежурную часть транспортной полиции поступила информация об обнаружении тела пожилого мужчины на ж/д путях. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте по СЗФО.

Пенсионера без признаков жизни нашли на 188-м километре перегона "Цвылево — Тихвин". Погибшим оказался 70-летний житель Тихвина, который днем ранее ушел в лес за клюквой. По предварительным данным, пенсионер решил сократить путь и начал переходить ж/д в неположенном месте. В результате его сбил проходящий поезд.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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