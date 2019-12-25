На реке Свирь в Подпорожье появилась вторая паромная переправа

Бесплатный паром начал курсировать через Свирь между Важины и Лаптевщиной.

С 4 июля на реке Свирь в Подпорожском районе Ленобласти начал курсировать паром, соединяющий два берега реки. Переправа связывает поселок Важины и деревню Лаптевщина: по пятницам и воскресеньям с двух часов дня и до восьми часов вечера буксир-толкач РТ-408 с платформой сможет перевозить пассажиров и легковой автотранспорт. На борту буксира помещается шесть легковых автомобилей; проезд и провоз транспорта бесплатный.

Между тем, паром "Аркадий Филатов" на сооруженной в мае переправе между деревней Валдома и посёлком Никольский сделал больше 1000 рейсов и перевез свыше 25 000 автомобилей.

Ранее на майской переправе было обещано появление второго парома.