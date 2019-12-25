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На реке Свирь в Подпорожье появилась вторая паромная переправа
Сегодня, 11:19
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На реке Свирь в Подпорожье появилась вторая паромная переправа

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Бесплатный паром начал курсировать через Свирь между Важины и Лаптевщиной.

С 4 июля на реке Свирь в Подпорожском районе Ленобласти начал курсировать паром, соединяющий два берега реки. Переправа связывает поселок Важины и деревню Лаптевщина: по пятницам и воскресеньям с двух часов дня и до восьми часов вечера буксир-толкач РТ-408 с платформой сможет перевозить пассажиров и легковой автотранспорт. На борту буксира помещается шесть легковых автомобилей; проезд и провоз транспорта бесплатный. 

Между тем, паром "Аркадий Филатов" на сооруженной в мае переправе между деревней Валдома и посёлком Никольский сделал больше 1000 рейсов и перевез свыше 25 000 автомобилей.

Ранее на майской переправе было обещано появление второго парома.

Теги: аркадий филатов, важины, валдома, лаптевщина, никольский, паром через свирь, паромная переправа, подпорожье
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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