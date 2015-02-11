На переправе через Свирь анонсировали появление второго парома

Сразу двое чиновников сообщили о запуске второго парома через Свирь, но дата запуска все еще неизвестна.

На паромной переправе через реку Свирь, запущенной 14 мая после начала ремонтных работ на Верхне-Свирской ГЭС, появится второй паром. Информация об этом появилась в сообществе Законодательного собрания Ленинградской области в соцсети ВКонтакте и в группе "Присвирье" там же - со ссылкой на председателя областного парламента Сергея Бебенина и зампредседателя Правительства Ленобласти по ТЭК и транспорту Сергея Харлашкина.

Согласно приведенным цитатам чиновников, "удалось договориться с "Мется-Ботниа" о предоставлении на летний сезон по пятницам, субботам и воскресеньям" второго парома. Очевидно, имеется в виду финский концерн Metsä Botnia, запустивший в 2006 году на берегу реки Свирь лесопильный завод "Свирь Тимбер".

Однако после громкого объявления выяснилось, что дата запуска второго парома по-прежнему неизвестна.



Сергей Бебенин - член партии "Единая Россия" и из один из самых богатых единороссов в регионе. Согласно материалу "Умного голосования", он получает 450 тысяч рублей в месяц, владеет Lexus и BMW, но по рабочим делам ездит на арендованном за бюджетные средства Audi. Для жителей Ленобласти ЗАКС под его руководством утвердил прожиточный минимум в 11 тысяч рублей.

Сергей Харлашкин приступил к работе в качестве руководителя управления по транспорту Ленинградской области после увольнения с поста генерального директора ОАО "Метрострой", где он так и не смог решить проблемы с выплатами зарплат, финансированием строительства метро и с возвращением разорванных контрактов.

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