Видео из Бразилии: На оживленный пляж Рио-де-Жанейро выбросило огромного кита

Очевидцы сняли на видео тушу мертвого кита на одном из пляжей Рио.

На оживленный пляж в Рио-де-Жанейро выбросило мертвую тушу огромного горбатого кита.

Отдыхающих удивило и напугало это явление. Туша под палящими лучами солнца стало быстро разлагаться. От кита исходил невообразимый смрадный запах. Длина кита составляла 14 метров.

На место инцидента прибыли специалисты, которым предстояло удалить останки с пляжа и выяснить причину гибели гиганта. Зеваки выстроились в несколько рядов, кто-то даже отважился потрогать кита. В небольшом отдалении люди продолжали купаться как ни в чем не бывало.

Видео: Twitter/AFP news agency