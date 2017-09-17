На открытии катка у "Флагштока" выступят серебряные призеры Олимпийских игр

Евгения Тарасова и Владимир Морозов не только станцуют, но и дадут мастер-класс.

3 декабря в 16:00 в Петербурге пройдет праздничное открытие катка у "Флагштока". Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

На церемонии открытия льда выступят серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они не только станцуют, но и дадут мастер-класс.

Каток у "Флагштока" будет работать с 10:00 до 20:00. Сеансы продлятся по 2 часа, последний вечерний – 3 часа. С 10:00 до 12:00 ежедневно покататься на льду можно бесплатно. Кроме того, во второй половине декабря на зонах отдыха катка установят подогреваемые скамейки с беспроводными зарядками и фотобудки.

Ранее мы рассказывали о других местах для катания на коньках. К примеру, "Каток у моря" в "Севкабель Порту" открылся еще 13 ноября. В следующем месяце у льда установят горку, новогоднюю елку, запустят новогоднюю почту Деда Мороза и рождественскую ярмарку, проведут джазовые концерты. Каток на острове Новая Голландия заработал 11 ноября. В этом году появился теплый павильон, где есть скамейками для переобувания и камера хранения. После сеанса все желающие могут получить бонус-карту и воспользоваться специальными предложениями от резидентов острова.

Фото: Телеграм / Пиотровский Online