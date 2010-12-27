Чичерина презентовала новую песню в Петербурге

Рок-певица стала гражданкой Луганской Народной Республики в мае позапрошлого года.

Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина представила новую композицию "Космос" на открытии Музея боевого братства в Северной столице. Об этом 7 декабря сообщили петербуржцы в социальных сетях.

Певица исполнила несколько песен. После окончании композиции "Рвать" зал начал аплодировать лишь через 5 секунд. Публика услышала от Чичериной также негласный гимн ополченцев Донбасса "А ну-ка, братцы, дайте джаза".

На торжественном мероприятии выступила рок-группа "Декабрь", сербский снайпер Деян Берич, петербургские артисты и спортсмены.

Новый музей посвящен локальным конфликтам последних 30 лет, в которых затрагивались российские интересы.

Ранее мы рассказали, что в Петербурге открылась необычная выставка о XX веке.

Фото: Радомир Карякин / VK