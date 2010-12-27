Необычная выставка о XX веке открылась в Петербурге

Экспозиция состоит из детских непрофессиональных работ.

В Архивном центре Петербурга открылась выставка "XX век в рисунках детей". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Экспозиция продлится до начала лета будущего года. Посетить ее можно бесплатно.

Мероприятие посвящено десятилетию детства в стране. Экспонатами являются рисунки детей возрастом от 4 до 16 лет, сделанные с конца XIX века до начала ХХI века. Большинство из них выставлены петербургскими государственными архивами, но некоторые предоставили горожане из личных архивов.

Также на выставке представлены детские дневники, письма и сочинения.

Ранее мы рассказывали, что старейшая антикварная галерея Петербурга пригласила оценить обновленную экспозицию.

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