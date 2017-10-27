На отдаленный пляж Аляски вынесло морское чудовище

Местный житель увидел на берегу останки неизвестного огромного морского существа.

Местный житель Бьорн Диле обнаружил на берегу белое огромное существо.

Мужчина шел вдоль берега отдаленного пляжа на Аляске, когда увидел на берегу огромное белое пятно. Приблизившись, мужчина понял, что перед ним останки неизвестного огромного существа. Это нечто уже разлагалось и сильно воняло.

По одной из версий, эти останки не что иное, как печень тихоокеанской полярной акулы, длина которой составляет около 7 метров. Живет она на глубине двух метров, и у нее практически нет естественных врагов.

Ученые продолжают изучать находку, в попытках установить, что же все-таки вынесло на берег.

Фото: скриншот видео

Видео: FUSION Tube