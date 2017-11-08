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На объездной Екатеринбурга легковушка с малышом в салоне влетела под прицеп грузовика

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В сети появилось видео с места аварии, как сотрудники МЧС извлекают пострадавших из искореженного автомобиля.

Сегодня утром, 8 ноября,  на объездной дороге Екатеринбурга автомобиль влетел в стоящий у обочине огромный грузовик груженый железом.

Авария произошла около 10 часов утра недалеко от Онуфриева. Праворукий "Ниссан" влетел под прицеп грузовика. Водитель 1985 года рождения отвлекся во время движения, и авто угодило под большегруз. Мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом кисти. Пассажир 1991 года рождения серьезных травм не получил и от госпитализации отказался. На заднем сидении в детском удерживающем устройстве находился ребенок. Автокресло спасло ребенка от травм, но на всякий случай малыша отправили для осмотра в 9 горбольницу. 

Водителя и пассажиров пришлось извлекать из салона спасателям. Машину буквально всю разрезали. На опубликованных в социальных сетях кадрах сотрудники МЧС извлекают водителя из машины.

Сегодня утром Piter.TV сообщал о жуткой смертельной аварии на тррассе Пермь - Березники, в которой погибла молодая женщина и ее две маленькие дочки. Муж и еще один ребенок госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. 

Фото и видео: ВК, Инцидент Екатеринбург

 

Теги: авария , видео с места дтп , екатеринбург , жесть , мчс , новости регионов
Категории: Новости России ДТП Происшествия Лента новостей

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