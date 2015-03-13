На ноябрьские туры в Петербург спрос вырос на треть

По статистике 80% туристов отправляются в Петербург на поезде, 10% — на самолёте, ещё 10% — на личном автотранспорте.

Стало известно, что спрос на ноябрьские туры в Петербург вырос на 20-30% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом в четверг, 13 октября, пишет Ассоциация туроператоров.

По словам туроператоров, спрос вырос из-за снижения цен в гостиницах Петербурга, а также отправиться в путешествие в Северную столицу можно с туристическим кешбэком.

Эксперты полагают, что всплеск спроса на подобные туры произойдет в конце октября. По статистике 80% туристов отправляются в Петербург на поезде, 10% — на самолёте, ещё 10% — на личном автотранспорте. В этом году ноябрьские выходные пройдут с 4 по 6 число.

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Фото: Piter.tv