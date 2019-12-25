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Новое оборудование петербургского онкоцентра ежедневно помогает 350 пациентам
Сегодня, 19:34
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Новое оборудование петербургского онкоцентра ежедневно помогает 350 пациентам

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На базе учреждения создан Центр ядерной медицины.

В Петербургском онкоцентре создали Центр ядерной медицины и обновили высокотехнологичное лечебно-диагностическое оборудование, ежедневно оказывающее помощь 350 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Для врачей доступны компьютерный томограф для проведения планирования и построения 3D изображений, ускорители Halcyon и TrueBeam, анализаторы дозного поля Blue Phantom2, а также аппараты для проведения брахитерапии.

В январе этого года состоялся первый сеанс на системе Halcyon – новейшая система лучевой терапии высокой точности. Она позволяет защитить окружающие здоровые ткани, и тем самым уменьшает опасные для пациента побочные эффекты.

В марте этого года специалисты опробовали 3D-конформную лучевую терапию на системе TrueBeam. Она увеличивает эффективность лечения и сокращает продолжительность курсов радиотерапии – с 15-20 минут до 2-4 минут.

Новое оборудование позволяет врачам работать с глубоко расположенными органами без хирургического вмешательства.  

Ранее горожанам рассказали о работе Центра амбулаторной онкологической помощи в Гатчине.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: оборудование, онкоцентр
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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