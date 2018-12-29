На Народного Ополчения пожарные тушат квартиру

По информации от местных жителей, огонь возник на третьем этаже многоэтажки.

Петербуржцы рассказали о возгорании в жилой многоэтажке в Красносельском районе города. О пожаре диспетчеру экстренной службы сообщили в 10 часов утра. на место выехала дежурившая бригада ГУ МЧС по региону.

Известно, что пламя начало распространяться в здании 227 по проспекту Народного Ополчения. Очевидцы смогли заснять на видео последствия несчастного случая. Пострадала квартира на третьем этаже. На данный момент сведений о пострадавших нет. Из окна прохожие видели сильный дым и языки пламени.

Спасатели устанавливают причины произошедшего.

Напомним, что полиция поймала подростка, ограбившего петербуржца в парадной на Ударников.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб