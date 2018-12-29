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Полиция поймала подростка, ограбившего петербуржца в парадной на Ударников
Сегодня, 8:14
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lesjasap

Полиция поймала подростка, ограбившего петербуржца в парадной на Ударников

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Несовершеннолетний разбойник "отжал" у пострадавшего телефон.

Правоохранительные органы Красногвардейского района задержали несовершеннолетнего злоумышленника, ограбившего юношу, на два года старше его. Подростка поймали с поличным. Об этом сообщает прес-сслужба ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел еще 12 января в парадной жилого дома по проспекту Ударников. Местный житель 18-ти лет рассказал оперативникам, что неизвестный мальчик напал на него и отнял мобильное устройство. В ходе розыскных мероприятий полиции удалось выйти на след преступника. Оказалось, что гаджет забрал 16-ти летний петербуржец. У него дома представители закона нашли имущество заявителя.

В настоящее время в отношении грабителя возбуждено уголовное дело. Мальчик отпущен под подписку о невыезде.

Фото: Piter.tv

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Теги: мвд, парадная дома, подросток, проспект ударников
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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