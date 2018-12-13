На набережной Обводного канала иномарка наехала на пешехода

В момент аварии молодой человек переходил дорогу в неположенном месте.

В ночь на понедельник, 20 мая, в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В третьем часу ночи на перекрестке набережной Обводного канала и Шкапина пешеход переходил дорогу вне перехода. На него наехал иномарка Ford Focus, за рулем которой находился 23-летний водитель.

Молодой человек, попавший под автомобиль, госпитализирован с тяжёлыми травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал об аварии на Шлиссельбургском проспекте. Байкер наехал на школьника, перебегавшего дорогу с компанией подростков.