Рабочего в Янино насмерть придавила металлическая конструкция

Труп направлен в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 12 июля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на стройплощадке ЖК "Янинский лес" в Янино-1 на мужчину упала металлическая конструкция. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, в процессе стройки с 12 этажа одного из возводимых объектов упала металлическая конструкция, в результате чего погиб 20-летний разнорабочий из республики Таджикистан, который занимался сбором строительного мусора. Предполагается, что трагедия произошла из-за того, что лопнул штифт крепления трала подъемника, после чего он обрушился вниз.

Труп направлен в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что рабочий упал с крыши шестиэтажного дома на Литейном проспекте.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)