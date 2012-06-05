На местных проездах Северного проспекта устанавливают светильники

Сейчас рабочие выполняют работы по разработке траншеи и прокладке кабельной канализации.

На проездах Северного проспекта стартовало строительство наружного освещения. Проект предполагает установку 64 опор и 79 светодиодных светильников от дома №6 до дома №30. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

В ходе работ специалистам предстоит провести линию электропередач протяженностью более 3,3 км. Сейчас рабочие выполняют работы по разработке траншеи и прокладке кабельной канализации.

Проект планируют сдать в декабре 2024 года, то есть через 12 месяцев. Заказчик работ является подведомственное комитету по энергетике СПб ГКУ "Управление заказчика".

Объект строительства находится около жилых домов и социальных учреждений. Кроме того, здесь находятся остановочные павильоны и любимый жителями парк Сосновка. Освещение на данном участке необходимо.

Ранее на Piter.tv: в сквере имени Композитора Василия Соловьева-Седого обновили освещение.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике