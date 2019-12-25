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В сквере имени Композитора Василия Соловьева-Седого обновили освещение
Сегодня, 15:58
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В сквере имени Композитора Василия Соловьева-Седого обновили освещение

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Специалисты проложили 300 метров подземной кабельной линии. 

В сквере  имени Композитора Василия Соловьева-Седого, расположенного между домами 148 и 150 по Невскому проспекту, обновили освещение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Энергетики установили 15 светодиодных фонарей на чугунных торшерах. Специалисты проложили 300 метров подземной кабельной линии. Прежнюю  сеть демонтировали. Больше никого не будут раздражать подвесные провода.

Губернатор Северной столицы отметил, что благодаря использованию энергоэффективных технологий зеленые зоны обеспечиваются надежным и равномерным освещением, что делает их более комфортными и безопасными.

До конца текущего года в Центральном районе города будет завершено строительство системы освещения в сквере, который находится на пересечении улиц Некрасова и Маяковского.

Ранее на Piter.tv: на Смольной набережной установили современные светильники.

Фото: Pxhere

Теги: новые светильники, освещение, сквер композитора василия соловьева-седого, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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