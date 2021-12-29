На математический конгресс в Петербург приедут более 5 тыс. участников

В числе докладчиков ведущий специалист из Канады по гравитационным волнам Франц Преториус, французский учёный в области информатики Ян Лекун и многие другие учёные с мировым именем.

В понедельник, 7 февраля, стало известно, что Международный математический международный конгресс посетят более 5 тыс. учеников. Он состоится в июле в Петербурге. Участники прибудут из 144 стран, передает "РИА Новости".

По словам вице-председателя оргкомитета, лауреата медали Филдса Станислава Смирнова, участники прибудут практически из всех стран земного шара: Индия, Китай, Бразилия, Италия, США, страны Африки и другие государства.

На конгрессе пройдут около 30 пленарных часовых лекций и две сотни секционных докладов, Смирнов добавил, что они будут посвящены не только математике, но и прилегающим областям.

В числе докладчиков ведущий специалист из Канады по гравитационным волнам Франц Преториус, французский учёный в области информатики Ян Лекун и многие другие учёные с мировым именем.

Ранее Екатерина Иноземцева рассказала об особенностях вовлечения женщин в сферу высоких технологий.

Фото: pexels