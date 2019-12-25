Екатерина Иноземцева рассказала об особенностях вовлечения женщин в сферу высоких технологий

В Петербурге завершился Евразийский женский форум, в рамках которого обсудили роль женщин в цифровой экономике.

В Петербурге завершился Третий Евразийский женский форум, объединивший на одной площадке представительниц более 100 стран. В этом году главной темой форума стала глобальная миссия женщин в новой реальности. Генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева, которая приняла участие в событии в качестве спикера и модератора сессий, рассказала Piter.TV об особенностях вовлечения женщин в сферу высоких технологий, а также возможностях, вызовах и барьерах на профессиональном пути.

В чем особенности вовлечения женщин в сферу высоких технологий? Есть ли у них преимущества или напротив сложнее пробиться в качестве специалистов или предпринимательниц?

Цифровая экономика дает нам новые возможности для обеспечения равного доступа к экономическому росту и развитию. Однако, с другой стороны, ставит новые барьеры. Это связано с тем, что новая цифровая экономика требует иного набора компетенций, которые традиционно относятся к STEM-технологиям: математика, инженерия, физика и так далее. И, как утверждает статистика, к сожалению, лишь 20-30% женщин вовлечено в STEM-индустрию или STEM-образование. Это говорит о том, что профессии и компетенции, не связанные с цифровой экономикой, отомрут или трансформируются. Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО "Сколково Форум"

Речь идет, например, о такой профессии как швея, которую заменит работ, считает Иноземцева. Именно по этой причине в обществе совсем скоро может возникнуть социально-экономическая проблема под названием "женская безработица". Чтобы этого не допустить через 15-20 лет, уже сегодня, по словам спикера, необходимо предпринимать меры для вовлечения женщин в STEM.

"Сколково Форум" и Фонд "Сколково" участвуют в проекте "Евразийское женское сообщество", которое патронируется Валентиной Ивановной Матвиенко. Его задача – это поддержка женщин-сенаторов, женщин-депутатов, женщин-политиков и женщин-предпринимателей, в том числе. В рамках этого проекта мы провели ряд исследований, идентифицировали три основных момента на пути профессионального развития, в которых принимается решение STEM или не STEM: школа, ВУЗ и начало трудовой деятельности. Мы разрабатываем мероприятия, позволяющие создавать условия для девушек, способствующие выбору STEM и развитию технологических навыков и компетенций, чтобы впоследствии они оказались востребованными экономическим рынком. Екатерина Иноземцева

Иноземцева отметила, что категорически не согласна с убеждениями о разнице в когнитивных способностях между мужчинами и женщинами: например, девочки – гуманитарии, мальчики – техники. Этот стереотип, считает спикер, можно и нужно прорабатывать еще со школьной скамьи.

Важно менять ролевую модель на уровне школ и университетов. Необходимо создавать целую систему профессиональной менторской поддержки для девушек, которые уже выбрали технологическую специальность. И помогать в адаптации женщин на работе. Мы исходим из постулата "профессионализм не имеет гендера", что в том числе означает – равная оплата за равный труд. Екатерина Иноземцева

Почему нам мало известно о российских предпринимательницах в сфере технологий?

Уже свыше 10 лет "Сколково" проводит большое количество мероприятий, направленных на популяризацию технологического предпринимательства. Через инновационный центр проходят десятки тысяч различных технологических проектов, и из них только 18-20% проектов представляют женщины. Эта ситуация показалась нам странной, мы стали искать причину и поняли следующее: во-первых, девушки не идут в технологии из-за целого ряда стереотипов. Во-вторых, если они туда и идут, то никому об этом не рассказывают и не принимают участие в конкурсах, менторских и акселерационных программах. Они создают платформы, целые компании по очистке озер от радиоактивных загрязнений, например, но свой проект не популяризируют, не продвигают, не привлекают большого финансирования. Екатерина Иноземцева

Спикер рассказала про проект ювелирно-часового дома Cartier, который еще 20 лет назад запустил проект Cartier Women"s Initiative, направленный на поддержку женщин-предпринимательниц в сфере технологий. Оказалось, что за время существования конкурса, участие в нем приняла лишь одна женщина из России. Специалисты из "Сколково" решили кардинально поменять ситуацию и в течение последних двух лет совместно с компанией Cartier продвигали конкурс, привлекали к участию российских предпринимательниц, рассказывали о мерах поддержки и т.д. В итоге это принесло свои плоды – в 2021 году в полуфинале из пяти европейских стартапов два было из России, а по количеству заявок мы оказались на втором месте после Великобритании.

Наши предпринимательницы ничуть не уступают европейским и американским предпринимателям. И мы считаем, что деятельность по продвижению, популяризации и стимулированию женщин к активному участию в различных конкурсах и проектах крайне важна и будем её продолжать. Екатерина Иноземцева

Насколько наработки "Сколково" в сфере преодоления барьеров и стереотипов можно масштабировать на всю страну или скорректировать в зависимости от регионов?

Их можно масштабировать даже на весь мир, потому что, как показывают десятки-сотни исследований, которые на эту тему проводятся, отклонение 1-2%. Практически не важно, находишься ты в арабских или европейских государствах, проблемы одни и те же. Например, есть такое явление, как квотирование - включение женщин в состав директоров по квотам. Это плохое решение, но это необходимое зло. Квотирование работает в Европе уже несколько лет, и его цель развеять миф, что женщина не может быть управленцем. Включая женщин в состав совета директоров на начальном этапе по квотам, мы будем формировать ролевые модели для последующих поколений, как для женщин, так и для мужчин, потому что не только женщина не видит себя директором, но и ее коллега-мужчина не рассматривает женщину на эту должность. Эти стереотипы мы ломаем, в том числе, через квотирование. Европа в этой части находится на 20 лет впереди нас, так как у нас этих квот до сих пор нет. Этап решения разный в зависимости от государства, а проблемы одни и те же. Екатерина Иноземцева

Что еще могут почерпнуть предпринимательницы из регионов из выступлений, которые были на форуме?

В первую очередь, информацию об инициативах и существующих мерах поддержки женщин, которые эффективно работают как на уровне России, так и зарубежных стран. Проблема многонациональная, и ее надо решать всем миром. Екатерина Иноземцева

А если в регионах решат запустить свои инициативы по поддержке женщин в цифровую эпоху, вы готовы их поддержать?

Конечно, и более того, такие примеры есть, особенно в регионах, главами которых являются женщины. Яркий тому пример ХМАО, где все очень хорошо с прямой поддержкой женщин-предпринимательниц и в принципе работающих женщин. Екатерина Иноземцева

Екатерина Иноземцева присоединилась к работе Фонда "Сколково" в 2011 году. С 2018 возглавляет компанию "Сколково Форум", основной задачей которой является привлечение внимания к технологическому предпринимательству, выявление перспективных инновационных проектов, развитие экосистемы поддержки инноваций. Начиная с 2017 года присоединилась к деятельности Евразийского женского Форума, направленной на поддержку проектов и программ в интересах женщин при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В рамках работы Совета Евразийского женского Форума Екатерина является куратором проекта "Женщины в цифровой экономике. Проект STEM".