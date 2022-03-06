На матче футбольного чемпионата Мексики погибли 17 болельщиков

Из доклада полиции стало известно о 22 пострадавших. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Журналист Давид Медрано сообщил о массовой драке на матче девятого тура чемпионата Мексики по футболу между "Керетаро" и "Атласа". В результате потасовки скончались 17 болельщиков. Об этом журналист написал на своей странице в Twitter.

Матч состоялся в ночь с субботы на воскресенье. Игру прервали на 62-й минуте. Болельщики устроили драку на трибунах стадиона. На тот момент команда "Атласа" вела со счетом 1:0. Из доклада полиции стало известно о 22 пострадавших. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Мексиканская лига совместно с полицией расследует произошедшее. Игру запланировали на новую дату.

Ранее мы сообщили, что жертвами торнадо в штате Айова стали шесть человек.

Видео: Twitter/viralvdoz