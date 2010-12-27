Аншлаг обеспечен: на матч "Локомотив" – "Зенит" проданы все билеты

Болельщиков просят приходить на стадион заблаговременно.

Все билеты на матч между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом" раскуплены. Домашний стадион столичного клуба вмещает более 27 тысяч человек. Встреча 29-го тура чемпионата России по футболу состоится 5 мая на "РЖД-Арене" в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-службы столичного клуба.

По положению на 12:00 сегодняшнего дня все билеты на матч "Локомотив" - "Зенит" проданы, аншлаг обеспечен. Обращаемся к болельщикам: приходите на стадион заблаговременно, вас ждет интересная предматчевая программа. Пресс-служба столичного клуба

Отметим, что матч против "Зенита" может стать для "Локомотива" решающим. Если железнодорожники победят сине-бело-голубых, то досрочно станут чемпионами России. Сейчас столичный клуб лидирует в турнирной таблице с 57 очками. На втором месте с отрывом в 4 очка располагается "Спартак", на третьем — "ЦСКА" с 52 очками.

Ранее мы писали, что "Зенит" хочет купить полузащитника Александра Ташаева у "Динамо".

Фото: fclm.ru