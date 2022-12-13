На майские праздники по рекам и каналам Петербурга будет ограничено движение

Речь идет об участках в центре города.

Во время майских праздников будут действовать ограничения движения по рекам и каналам Северной столицы. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на главного государственного инспектора по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов.

Речь идет об участках в центре города. Более подробная информация о времени и месте ограничений появится накануне праздников.

Также Виктор Колесов отметил, что подразделения Государственной инспекции по маломерным судам, поисково-спасательной службы и водная полиция готовы к сезону навигации. В Петербурге с 17 апреля дня открыта навигация для маломерных судов, а также движение по водным путям города для прогулочного и экскурсионного транспорта.

Фото: Piter.tv