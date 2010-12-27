На линии для "Сапсанов" будут перевозить грузы

Грузоперевозки вернут на длинный маршрут, по которому сейчас курсируют "Сапсаны".

На железнодорожной линии "Москва-Петербург" вернется выделенная полоса для грузовых перевозок. Сейчас по специальной линии также курсируют "Сапсаны". Транспорту придется делить участок. Об этом сообщили "Ведомости".

Представители РЖД рассмотрят инициативу уже в октябре или ноября 2019 года. Предположительно, грузоперевозки вернутся на маршрут после того, как начнет эксплуатироваться высокоскоростная магистраль.

Напомним, что после запуска "Сапсанов" между двумя столицами, грузовые поезда перенаправили на линии с длиной в 650 километров. До этого (до 2009 года) составы ходили по маршруту с протяженностью в 1150 километров. Из-за изменений перевозчикам стало выгоднее выбирать для транспортировки автомобильные дороги.

Ранее Piter.tv писал о том, что билеты на новогодние "Сапсаны" подешевеют до 1860 рублей.

Фото: Piter.tv

