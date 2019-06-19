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На крыше станции метро "Невский проспект" руферы устроили фаер-шоу

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В результате инцидента огонь попал на кровлю.

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что в центре города  руферы устроили фаер-шоу. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. 

Молодые люди решили устроить фаер-шоу на крыше станции метро "Невский проспект" .

Руферы зажгли фаеры на крыше здания станции метро Невский проспект.

очевидец.

Как оказалось, во время шоу огонь попал на кровлю. Однако крыша не загорелась и никто не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что руфер и его спутница сорвались с крыши дома на Рубинштейна.

Видео:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: метро невский проспект, руферы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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