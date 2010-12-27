В Петербурге на кладбище был найден пропавший без вести пенсионер

Мужчина рассказал своей родственнице, что у него кто-то вымогает деньги.

10 марта в Калининском районе Санкт-Петербурга без вести пропал 87-летний петербуржец. Пенсионер оставил записку, в которой сообщалось, что он ушел на кладбище к родителям.

Известно, что в полицию обратилась 74-летняя родственница старика. Она рассказала, что общалась с ним последний раз 8 марта, а потом он перестал отвечать на звонки. Также женщина добавила, что пожилой петербуржец жаловался на то, что какие-то люди вымогают у него деньги.

Правоохранительные органы открыли дверь в квартиру пенсионера на проспекте Мечникова. Дома его не оказалось. Однако они нашли на столе записку:

Ушел к родителям на Охтинское кладбище. Документы взял с собой. Какие-то люди постоянно выманивали деньги. В полицию не обращался, и не велел ей.

По информации канала "78.ru", мужчина был найден мертвым 11 февраля на Охтинском кладбище. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Пискаревском был найден труп школьницы с пакетом на голове.