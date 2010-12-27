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На Пискаревском был найден труп школьницы с пакетом на голове
Сегодня, 17:04
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nadiputintseva
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На Пискаревском был найден труп школьницы с пакетом на голове

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Тело отправлено в морг для установления точной причины смерти.

Вечером 10 марта в Калининском районе Санкт-Петербурга был обнаружен труп школьницы. На голове у нее был полиэтиленовый пакет.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 17-летнюю петербурженку обнаружили в квартире на Пискаревском проспекте. Погибшая училась в выпускном классе гимназии, расположенной на Брюсовой улице.

Тело школьницы доставили в морг для установления точной причины смерти. На данный момент, в правоохранительных органах предполагают, что инцидент с низкой долей вероятности относится к криминальному. По их версии, причиной смерти гимназистки стал несчастный случай.

Также известно, что ученица 11 класса проживала в квартире с 45-летней матерью. Обстоятельства случившегося проясняются.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что петербуржец грозился взорвать отдел полиции из-за старых обид.

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Теги: найден труп школьницы , несчастный случай , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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