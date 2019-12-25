На карантин в Петербурге из-за ОРВИ отправили 70 классов и 29 групп детсадов

Аналогичная ситуация наблюдается и в 17 субъектах Российской Федерации.

Почти 70 классов 34 городских школ и 29 групп 20 детских садов в Петербурге оказались на карантине по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Роспотребнадзор по городу.

В Петербурге с 9 по 15 марта заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на уровне недельного эпидемического порога. Среди детей 7-14 лет отмечено превышение порогового значения заболеваемости на 22%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в 17 субъектах Российской Федерации.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, чем отличается коронавирус от гриппа.

Фото: Pixabay