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На карантин в Петербурге из-за ОРВИ отправили 70 классов и 29 групп детсадов
Сегодня, 8:52
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nastya960

На карантин в Петербурге из-за ОРВИ отправили 70 классов и 29 групп детсадов

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Аналогичная ситуация наблюдается и в 17 субъектах Российской Федерации.  

Почти 70 классов 34 городских школ и 29 групп 20 детских садов в Петербурге оказались на карантине по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на Роспотребнадзор по городу.

В Петербурге с 9 по 15 марта заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на уровне недельного эпидемического порога. Среди детей 7-14 лет отмечено превышение порогового значения заболеваемости на 22%.

Аналогичная ситуация наблюдается и в 17 субъектах Российской Федерации.  

Ранее Роспотребнадзор рассказал, чем отличается коронавирус от гриппа.

Фото: Pixabay 

Теги: грипп, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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