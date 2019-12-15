На "России-1" начался показ сериала "Зулейха открывает глаза"

Сюжет основан на одноименной книге Гузель Яхиной.

В понедельник, 13 апреля, на телеканале "Россия-1" стартовал показ сериала "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Сюжет основан на одноименной книге Гузель Яхиной, в основу которой легла семейная история писательницы.

Зима 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют из татарской деревни в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Среди них неграмотные крестьяне, ленинградские интеллигенты, уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы и чуваши. Все они пытаются отстоять у суровой природы и безжалостного государства право на жизнь.

Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главными из которых оказываются Любовь и Прощение. Чтобы выжить – нужно любить даже злейшего врага, чтобы выжить – нужно простить себя, других и свою страшную судьбу.

Эта история о бабушке писательницы, которая прожила в таких условиях 16 лет. Кроме Чулпан Хаматова в сериале снимались Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд и другие актеры.

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Видео: YouTube / Россия-1