На "России-1" начался показ сериала "Зулейха открывает глаза"

В понедельник, 13 апреля, на телеканале "Россия-1" стартовал показ сериала "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли. Сюжет основан на одноименной книге Гузель Яхиной, в основу которой легла семейная история писательницы.
Зима 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют из татарской деревни в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Среди них неграмотные крестьяне, ленинградские интеллигенты, уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы и чуваши. Все они пытаются отстоять у суровой природы и безжалостного государства право на жизнь.
Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главными из которых оказываются Любовь и Прощение. Чтобы выжить – нужно любить даже злейшего врага, чтобы выжить – нужно простить себя, других и свою страшную судьбу.
Эта история о бабушке писательницы, которая прожила в таких условиях 16 лет. Кроме Чулпан Хаматова в сериале снимались Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд и другие актеры.
Ранее мы писали, что персонажи из "Гарри Поттера" появятся в "Фантастических тварях 3".
Видео: YouTube / Россия-1
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