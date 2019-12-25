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На избавление аэродрома Левашово от боеприпасов времен ВОВ потратят почти 8 млн рублей
Сегодня, 8:22
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nastya960

На избавление аэродрома Левашово от боеприпасов времен ВОВ потратят почти 8 млн рублей

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Контракт на очистку аэродрома планируется заключить исключительно с представителем малого или среднего предпринимательства.

Аэродром в Левашово очистят от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Конкурс объявила компания "Газпром Инвест", она предлагает за эту работу 7,8 миллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Контракт на очистку аэродрома планируется заключить исключительно с представителем малого или среднего предпринимательства. Заявки принимали до 18 февраля, сейчас же идет работа комиссии.

"Газпром" намерен профинансировать строительство аэропорта в Левашово. Завершить строительство должны к концу 2024 года. Аэродром расположен в Выборгском районе Петербурга в 2 километрах юго-западнее посёлка Левашово. 

Фото: Википедия (Игорь Двуреков)

Теги: боеприпасы, газпром, левашово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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