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На мусорном заводе нашли тело мужчины во Фрунзенском районе
Сегодня, 19:10
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На мусорном заводе нашли тело мужчины во Фрунзенском районе

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На место инцидента вызвали правоохранителей.

В понедельник, 28 марта, стало известно, что во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли мертвого мужчину. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По данным издания, тело обнаружили на Грузовом проезде во время выгрузки около 16:00. На место инцидента вызвали правоохранителей. На данный момент информация уточняется. 

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали петербуржцев, реализовавших сильнодействующие препараты без рецепта. Подозреваемые 25 марта отправили 14 посылок с сильнодействующими веществами.

Фото: pixabay
 

Теги: завод, мертвец, мусор, поезд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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