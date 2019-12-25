На мусорном заводе нашли тело мужчины во Фрунзенском районе

На место инцидента вызвали правоохранителей.

В понедельник, 28 марта, стало известно, что во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники мусороперерабатывающего завода нашли мертвого мужчину. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, тело обнаружили на Грузовом проезде во время выгрузки около 16:00. На место инцидента вызвали правоохранителей. На данный момент информация уточняется.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали петербуржцев, реализовавших сильнодействующие препараты без рецепта. Подозреваемые 25 марта отправили 14 посылок с сильнодействующими веществами.

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