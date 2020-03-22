На фоне коронавируса в США выросли продажи огнестрельного оружия

Об этом сообщили на телеканале ABC.

Неожиданным всплеском покупательской активности запомнились последние недели продавцам оружия в США. По данным телеканала ABC, по всей стране стремительно растут объемы продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса. В частности, выручка интернет-магазина оружия ammo.com за февраль взлетела на 309%. Число заказов беспрецедентно увеличилось на 222%.

Отмечается, что на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 полиция перестала выезжать по вопросам мелких происшествий, предлагая гражданам обратиться в полицию после личного визита.

Ранее мы сообщали о том, что с подозрением на коронавирус в больницу был госпитализирован игрок футбольного клуба "Уфа" Оливье Тилль.

Видео: YouTube / Los Angeles Times, Demonracer2