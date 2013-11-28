На федеральной трассе А180 "Нарва" введут реверсивное движение до 17 октября

Скорость движения ограничат до 40 км/ч.

По направлению в деревню Лужицы на трассе А180 "Нарва" введут реверсивное движение. Ограничение пропускной способности начнет действовать 3 октября. Снимут его 17 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На автодороге будут проводить работы по устранению повреждений и деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части. В связи с этим скорость движения ограничат до 40 км/ч. На дорогах будут помогать водителям регулировщики дорожного движения.

Сроки сдачи работ могут быть изменены. На скорость выполнения ремонта влияют погодные условия.

Ранее на Piter.tv: водителям Петербурга назвали адреса передвижных камер до 9 октября.

Фото: Piter.tv