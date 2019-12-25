В Петербурге на фасадах зданий появятся женские портреты XIX-XX веков

В Петербурге в честь Международного женского дня появится художественная галерея картин с женскими портретами. Световые проекции украсят фасад РНБ, стену дома на Васильевском острове, на Шпалерной улице. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Фасад здания РНБ на Московском проспекте украсят проекции картин: "Девочка с персиками" Серова, "Купчиха за чаем" Кустодиева, "За туалетом" Серебряковой. Изображение поэтессы Анны Ахматовой появится на стене дома №44Б по Шпалерной улице.
Все изображения будут "перенесены" на фасады с помощью световой проекции.
Ранее стало известно, что в Петербурге спрос на сковородки взлетел на 108% накануне 8 марта.
Фото: Piter.tv
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