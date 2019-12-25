На эволюцию "родственника" человека повлияли изменения климата. К таким выводам пришли археологи, которые нашли останки вида Paranthropus robustus – массивного парантропа. К этому виду относят ископаемые высших приматов, существовавших вместе с австралопитеками, сообщил портал "Профиль" со ссылкой на британское издание Express.

Сам вид, который был похож на других приматов, эволюционировал порядка 2 млн лет назад. Недавние исследования останков парантропов показали, что на быстроту эволюции повлияло резкое изменение климата. Обычно для эволюции требуется порядка миллионов лет, в то время как для эволюции этого вида потребовались десятки тысяч лет.

Специалисты предположили, что изменения в окружающей среде привели к гибели австралопитеков. На Paranthropus robustus тоже повлияло изменение климата, но у вида получилось адаптироваться к новым условиям.

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Фото: Jesse Martin, David Strait / express.co.uk