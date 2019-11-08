На дороги Северной столицы выйдут новые автобусы "Лотос"

Новые автобусы соответствуют экологическим стандартам Евро-5.

На петербургские дороги пустят 18 современных автобусов "Лотос", созданных в Набережных Челнах, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Автобусы вмещают 92 пассажиров, они оснащены USB-зарядками, системой автоматического кондиционирования и обогрева. Благодаря низкому полу и широким входным дверям пассажиры могут без затруднений погрузить и выгрузить детскую коляску или инвалидное кресло. Водитель постоянно находится на связи с диспетчером, а камеры помогают контролировать происходящее внутри и вокруг автобуса.

Кроме того, автобусы соответствует экологическим стандартам Евро-5 и всем современным требованиям надёжности и безопасности. В качестве топлива используется компримированный природный газ.

Ранее мы писали, что на улицы Петербурга выходят 100 новых низкопольных автобусов.

Фото: Piter.TV