На дороги Северной столицы выйдут новые автобусы "Лотос"

На петербургские дороги пустят 18 современных автобусов "Лотос", созданных в Набережных Челнах, рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.
Автобусы вмещают 92 пассажиров, они оснащены USB-зарядками, системой автоматического кондиционирования и обогрева. Благодаря низкому полу и широким входным дверям пассажиры могут без затруднений погрузить и выгрузить детскую коляску или инвалидное кресло. Водитель постоянно находится на связи с диспетчером, а камеры помогают контролировать происходящее внутри и вокруг автобуса.
Кроме того, автобусы соответствует экологическим стандартам Евро-5 и всем современным требованиям надёжности и безопасности. В качестве топлива используется компримированный природный газ.
Ранее мы писали, что на улицы Петербурга выходят 100 новых низкопольных автобусов.
Фото: Piter.TV
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