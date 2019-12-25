Утром в среду на дороги Петербурга вернулись пробки

В настоящий момент в городе наблюдаются 2-балльные заторы.

Утром 20 мая на дороги Петербурга вернулись пробки, забытые во время самоизоляции. По состоянию на 9 утра в городе наблюдаются 2-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Одна из самых крупных пробок образовалась на Дальневосточном проспекте. Она растянулась от улицы Коллонтай до Зольной улицы на 1,31 км.

Из-за аварии плотно сейчас еще на одном участке Дальневосточного проспекта. Карта окрасилась в красный на пересечении с Народной улицей.

Также автомобилисты стоят в пробке с утра на проспекте Обуховской Обороны рядом с Володарским мостом. Из-за ремонтных работ "покраснела" набережная Обводного канала и участок улицы Розенштейна.

Кроме того, пробка наблюдается возле станций метро "Технологический институт", "Нарвская" и "Кировский завод". Из-за ремонтных работ затор растянулся по проспекту Стачек от улицы Возрождения до Комсомольской площади и далее.

Плотно с утра в центре города. В красный окрашен участок набережной реки Фонтанки, Большой Морской улицы, Троицкий мост, Литейный мост и участки Каменноостровского проспекта и Пироговской набережной.

В огромной пробке автомобилисты вынуждены стоять возле Мурино. По традиции затор растянулся на несколько километров от Нового Девяткино по Главной, Заречной и Центральной улицам.

Ранее мы писали, что Петербург второй день подряд бьет антирекорд по самоизоляции.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"