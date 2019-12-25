На донорской акции в Петербурге удалось собрать 70 литров крови

В ней приняли участие более 150 человек.

Вчера, 13 августа, в Петербурге прошла донорская акция. Благодаря петербуржцам удалось собрать почти 70 литров крови для 6 городских больниц. Об этом рассказала пресс-служба "Фонда Доноров", который организовал акцию.

Сейчас больницы особенно остро нуждаются в донорской крови, так как в самом разгаре сезон отпусков и каникул. Некоторые добровольцы-студенты помогли не только в организации мероприятия, но и сами побывали донорами.

Спасибо всем, кто откликнулся на призыв и поделился частичкой себя с нуждающимися. Обязательно возвращайтесь на пункты переливания - тогда ваша помощь будет еще более ценной. сказала соучредитель "Фонда Доноров" Марина Францева.

Стать донором может совершеннолетний человек, чья масса тела составляет 50 и более кг.

Фото: пресс-служба "Фонд Доноров"