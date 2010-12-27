На детской площадке в ЖК "Бенуа" заметили полуголого мужчину: фото

Петербуржец был замечен на скамейке в одних трусах.

Днем 30 мая жители Кировского района Петербурга пожаловались на мужчину, который сидел на детской площадке в одних трусах. Неравнодушные горожане выложили в сеть фотографию с места событий.

Инцидент произошел в ЖК "Бенуа". Полуголый мужчина сидел напротив детской площадки, где в этот момент играли мамочки с детьми. Эта ситуация вызвала неоднозначные эмоции у пользователей интернета.

Одни осудили мужчину за непристойное поведение, другие предположили, что он просто вышел во двор, чтобы позагорать, третьи и вовсе посмеялись над произошедшим.

Ранее в Рыбацком заметили загорающего голопопика.

Фото: ВКонтакте / Калининский район #Бакан