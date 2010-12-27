На "дачные" участки выборов обратил внимание петербургский омбудсмен

Накануне в Петербурге по инициативе главы ЦИК Эллы Памфиловой состоялось совещание, посвященное экстерриториальным избирательным участкам.

На встрече появились три из четырех кандидатов на пост губернатора Петербурга. Они поделились опасениями из-за возможных нарушениях зкакона на предстоящих выборах. Это связано с организацией голосования на избирательных участках в Ленинградской и Псковской областях. По их информации, об этих местах для голосования сложно получить информацию.

Сотрудники ЦИК рассказали кандидатам, что комиссия проводит работу для контроля достоверности поданных заявлений избирателей и для исключения возможных нарушений.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов указал, что необходимо принять дополнительные меры по предотвращению возможных нарушений на выборах и разрешению имеющихся. Для этого омбудсмен предложил разместить на сайте Горизбиркома Петербурга информацию обо всех экстерриториальных избирательных участках и процессе организации голосования на них. На ряде сайтов территориальных избиркомов эту информацию трудно найти или она недоступна полностью.

Шишлов также призвал обеспечить видеонаблюдение на экстерриториальных участках. На тех участках, где могут появиться трудности с онлайн-трансляцией, она считает уместным организацию видеозаписи с последующей публикацией на сайте.

Ранее Piter.TV сообщил, что горизбирком Петербурга отказался от 15 "дачных" участков.

Фото: ombudsmanspb.ru