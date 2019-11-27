В Ленобласти чиновники 10 лет не признавали барак ветерана непригодным для жилья

"Дом" 94-летнего ветерана показали по телевизору и после этого делом заинтересовались следователи.

Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что 94-летний ветеран ВОВ в течение 10 лет жил в бараке. Чиновники не признавали это здание непригодным для жилья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следователи заинтересовались данным делом после того, как в одном из телевизионных сюжетов показали барак в Лодейнопольском районе, где живет 94-летний ветеран Великой Отечественной войны.

Оказалось, что администрация Алеховщинского сельского поселения в течение 10 лет игнорировала заявления ветерана и не признавала жилье аварийным. Также чиновники не исполняли предписания прокуратуры и решения суда по устранению недостатков, никаких мер по улучшению жилищных условий не предпринималось.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ветеран ВОВ собрала почти 2 млн рублей на помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.

Фото: Piter.TV