  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти чиновники 10 лет не признавали барак ветерана непригодным для жилья
Сегодня, 16:29
75
nastya960

В Ленобласти чиновники 10 лет не признавали барак ветерана непригодным для жилья

0 0

"Дом" 94-летнего ветерана показали по телевизору и после этого делом заинтересовались следователи.

Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как стало известно, что 94-летний ветеран ВОВ в течение 10 лет жил в бараке. Чиновники не признавали это здание непригодным для жилья. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Следователи заинтересовались данным делом после того, как в одном из телевизионных сюжетов показали барак в Лодейнопольском районе, где живет 94-летний ветеран Великой Отечественной войны.

Оказалось, что администрация  Алеховщинского сельского поселения в течение 10 лет игнорировала заявления ветерана и не признавала жилье аварийным. Также чиновники не исполняли предписания прокуратуры и решения суда по устранению недостатков, никаких мер по улучшению жилищных условий не предпринималось.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ветеран ВОВ собрала почти 2 млн рублей на помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: барак, ветеран
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Кузнецов Саша
Сегодня 17:05

Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 и выше почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашел где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ----  http://zacita.2sms.ru

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии