Ветеран ВОВ собрала почти 2 млн рублей на помощь семьям врачей, погибших от коронавируса

Семьи погибших получат по 30 тысяч рублей.

Ко вторнику, 5 мая, 98-летняя ветеран ВОВ Зинаида Корнева собрала 1,8 млн рублей на помощь семьям врачей, погибших из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщается на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.

Акция была инициирована несколько дней назад. 2 мая были собраны первые 300 тысяч рублей, 3 мая - еще 600 тысяч.

Каждая семья погибшего от коронавируса врача получит по 30 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что мировые звезды дали концерт в поддержку медиков.

Фото: Youtube.com