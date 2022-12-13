На четыре года отложили завершение стройки судебного квартала в Петербурге

Путин анонсировал переезд Верховного суда еще в 2012 году.

В Петербурге завершение строительства судебного квартала отложили до 2028 года, ранее его запланировали на 2024 год. Путин анонсировал переезд Верховного суда еще в 2012 году. Об этом пишет 16 января РБК.

Так, новые сроки завершения строительства для Верховного суда, его судебного департамента и Дворца танцев Бориса Эйфмана указали в Федеральной адресной инвестиционной программе. Документ утвердили в декабре 2022 года.

Контракт на строительство заключили еще в 2016 году. Изначально планировалась, что проект завершат в конце 2020-го года. Сейчас его продлили до 2025 года. Стоимость контракта составляет 35,7 млрд руб., 14 млрд руб. из них уже выделено. На 2023–2024 годы финансирование не заложено. Не исключено, что оно будет определено позже.

Ранее Смольный решил вернуться к идее строительства многофункционального культурного центра у гостиницы "Охтинская". Создания парка на участке не предусматривается, сказал вице-губернатор Николай Линченко.

Фото: Piter.tv

