На бульваре Новаторов задержали воришку, находившегося в федеральном розыске

Злоумышленник совершил кражу в супермаркете на 6,7 тыс. рублей год назад.

Накануне, 10 сентября, петербургские правоохранители задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. По информации Piter.tv, подозреваемого задержали на бульваре Новаторов у дома № 67.

Известно, что злоумышленник совершил кражу в супермаркете на 6,7 тыс. рублей год назад. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Отметим, что ему вменяют статью 158 УК РФ (Кража). Информация о случившемся уточняется.

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Фото: Piter.tv