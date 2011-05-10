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На бульваре Новаторов задержали воришку, находившегося в федеральном розыске
Сегодня, 18:53
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На бульваре Новаторов задержали воришку, находившегося в федеральном розыске

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Злоумышленник совершил кражу в супермаркете на 6,7 тыс. рублей год назад. 

Накануне, 10 сентября, петербургские правоохранители задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. По информации Piter.tv, подозреваемого задержали на бульваре Новаторов у дома № 67.

Известно, что злоумышленник совершил кражу в супермаркете на 6,7 тыс. рублей год назад.  Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.  Отметим, что ему вменяют статью  158 УК РФ (Кража). Информация о случившемся уточняется.

Ранее на Piter.tv: грузовик опрокинулся на трассе "Кола".

Фото: Piter.tv

 

Теги: бульвар новаторов, воришка, задержание, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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