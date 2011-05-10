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Грузовик опрокинулся на трассе "Кола"
Сегодня, 17:53
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Грузовик опрокинулся на трассе "Кола"

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Спасателям из города пришлось оперативно предотвращать возгорание.

Сегодня, 11 сентября, на 120-м километре трассы "Кола" произошло ДТП с участием фуры. Автомобиль угодил в кювет и опрокинулся, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили  в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в соцсети "ВКонтакте". 

Спасателям из города пришлось оперативно предотвращать возгорание. Автомобилиста отправили в больницу. Информация о его состоянии уточняется. 

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Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: грузовик завалился на бок, пострадал водитель, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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