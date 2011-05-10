Грузовик опрокинулся на трассе "Кола"

Спасателям из города пришлось оперативно предотвращать возгорание.

Сегодня, 11 сентября, на 120-м километре трассы "Кола" произошло ДТП с участием фуры. Автомобиль угодил в кювет и опрокинулся, в результате чего пострадал водитель. Об этом сообщили в группе "Аварийно-спасательная служба ЛО" в соцсети "ВКонтакте".

Спасателям из города пришлось оперативно предотвращать возгорание. Автомобилиста отправили в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

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Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО