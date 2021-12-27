На борту рухнувшего на Алтае вертолета находились две девушки из Петербурга

В четверг, 27 июля, в Тюнгуре Республики Алтай рухнул частный вертолет Ми-8 с туристами. Среди них были две девушки из Петербурга, пишет 78.ru.
По данным издания, одна из пострадавших находится в больнице в отделении хирургии с ожогами. Состояние второй уточняется.
ГУ МЧС России по Республике Алтай установило, что крушение произошло при заходе на посадку. Судно задело электрический провод, из-за чего вспыхнуло.
По уточненной информации, на борту находились 16 человек, из которых девять пострадали, шестеро погибли, один человек в медицинской помощи не нуждается.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай
На данный момент известно, что погибли четыре человека. Два пассажира, которых считали погибшими, самостоятельно отправились в ближайшее медучреждение.
Ранее на Piter.TV: в Гатчине два человека погибли при падении параплана.
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