На бывшего работника СПбГУ завели уголовное дело

Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

В среду, 24 июля следователи петербургского МВД возбудили уголовное дело против бывшего работника СПбГУ. По предварительным данным, в декабре 2018 года он злоупотребил должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следствие посчитало, что подозреваемый незаконно отправил двух своих детей и сожительницу на отдых в учебно-оздоровительную базу в селе Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края. Таким образом, он причинил учебному заведению ущерб в более чем 160 тыс. рублей.

На данный момент полиция проверяет возможную причастность подозреваемого к другим незаконным делам.

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