ИТМО выпустил проморолик "КиберПитер 2019"

В нем смешали классический образ города и научную фантастику.

Во вторник, 23 июля петербургский университет ИТМО выпустил имиджевый ролик "КиберПитер 2019". В нем показали город технических гениев с криптошавермой, кабель-каналом Грибоедова и киберфутболом.

Добро пожаловать в КиберПитер 2019 - город, в котором ИТМО! Город великих гуманитариев стал городом технических гениев, а знакомые нам герои прокладывали себе дорогу лазером и кодом.

Создатели ролика внедрили классические образы Петербурга в стилистики кибер-панка и стим-панка. Пушкин пишет гениальные программы и выходит на дуэль с лазерным пистолетом, робот изучает код Маяковского, а у Зингера есть социальная сеть. Повсюду мигают неоновые вывески, а над куполом Казанского собора пролетает голограмма дирижабля.

ИТМО – один из крупнейших университетов Петербурга. Он включает в себя 19 факультетов, семь научно-исследовательских институтов и около 110 кафедр. Университет занимает третье место в городском рейтинге и 18 место среди всех ВУЗов страны.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в ИТМО создали робота-флейтистку. Она завоевала серебро на соревновании робототехники в Сиднее. Робот-гуманоид ELSA умеет импровизировать на блок-флейте, распознает аккорды и их последовательность.

Фото, видео: ИТМО / YouTube