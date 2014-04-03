На берегу Малой Невки обнаружили тело мужчины

Его передали сотрудникам полиции.

В Петроградском районе в субботу, 24 июля, обнаружили труп мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Напротив Лопухинского сада, на берег Малой Невки, спасатели вытащили мужчину. По словам очевидцев, он находился в воде более 30 минут. Сейчас его передали сотрудникам полиции.

Информация уточняется. Выясняются подробности случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в канаве в Ленобласти нашли обгоревший труп без вести пропавшей женщины.

Фото: pixabay