На берегу Дудергофского канала нашли минометную мину

Опасную находку вывезли представители Росгвардии, чтобы утилизировать.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что в Красносельском районе нашли минометную мину. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Гранату обнаружили в Полежаевском парке на берегу Дудергофского канала. Минометную мину калибра 82 мм специалисты вывезли на полигон для уничтожения.

В МЧС Северной столицы напоминают, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации следует немедленно позвонить в службу спасения по телефону 01.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге женщина принесла знакомому тело девочки в пакете.

Фото:ЗВО