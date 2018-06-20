На Черноморское побережье Румынии вынесло 130 кг кокаина

Теперь патрулировать берег отправились 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны.

В Румынии на Черноморское побережье волны выбросили пакеты со 130 килограммами кокаина. Об этом сообщает канал ВВС.

По предварительной информации, наркотики могут быть частью партии, которая была найдена на заброшенном корабле примерно две недели назад. Теперь патрулировать берег отправились 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны. Также к поискам подключили вертолеты и водолазов. Поиски развернулись на 90 километров береговой линии.

Власти просят местных жителей не открывать найденные пакеты, так как они имеют высокую концентрацию и опасны для жизни.

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